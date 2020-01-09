Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Жительница Подмосковья выиграла в лотерею миллиард рублей

Первой россиянкой, выигравшей в лотерею миллиард рублей, стала жительница Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Столото".

Победительница новогоднего розыгрыша лотереи приехала на оформление выигрыша вместе со своим супругом и дочерью. Как рассказала женщина, лотерейный билет она купила за несколько минут до закрытия точки продаж в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района.

"Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца", – призналась она.

Ранее сообщалось, что семь человек из Москвы и Московской области стали миллионерами после новогодней лотереи. В числе победителей оказались водитель-слесарь, диспетчер пожарной части, кладовщик, директор организации в сфере безопасности и оператор диспетчерской службы на автостанции.

В 2017 году один из самых больших выигрышей в истории России получила пенсионерка из Воронежской области – полмиллиарда рублей (это почти в пять раз больше доходов всей области в 2019 году).

