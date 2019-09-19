"Буду играть, пока не выиграю миллиард": на что тратят миллионы победители лотерей

Россию не назвать азартной страной, а россиян – охотниками за легкими деньгами: в мире мы занимаем 37 место по продажам лотерейных билетов. Однако попытать счастья и купить билет можно везде: на почте, в супермаркетах, киосках, в интернете и даже в вендинговом автомате. Крупнейший распространитель государственных лотерей уверяет: суммарный выигрыш россиян каждый месяц – миллиард рублей. На что тратят выигрыши победители лотерей и можно ли назвать случайные миллионы легкими, рассказали Москве 24 новоиспеченные миллионеры.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Трачу на лотереи 12 тысяч рублей в месяц"

Виталий Дегтярев – глава большого семейства: у него пятеро детей, самому младшему, Мише, нет еще и года. Несколько лет назад они с супругой переехали в село за 100 километров от Москвы, построили небольшой дом и купили в кредит автомобиль. "Рабочая лошадка" и кормила семью: Виталий работал водителем такси, супруга занималась детьми и хозяйством. На кредит и на еду хватало, а вот на мечту – большой дом, где всем будет просторно, – накопить не получалось. Осенью 2018 года Виталий решил попытать удачу и купил лотерейный билет. "Признаться, я играл и раньше, году в 1994 начал, периодически покупал билеты, но не увлекался. Потом много лет не играл, и вот в 2018 решил попробовать снова". Пару месяцев выигрывал суммы, едва покрывающие стоимость билета, мечтая сорвать джекпот в Новый год. "Я начал играть с целью выиграть миллиард. Домашним всем постоянно говорил, что вот выиграю миллиард – построим огромный дом и будем в нем жить. Под Новый год старшая дочка даже написала письмо Деду Морозу, чтобы папа выиграл миллиард, и спрятала его под елку".

Миллиард Дегтяревы не выиграли, но решили попытать счастья еще раз. "Я купил четыре билета на четвертое января. Помню, купил, смотрю остаток на карточке – 80 рублей, ну я и решил купить еще один билет", – вспоминает Виталий. Последний ли билет оказался тем самым, счастливым, мужчина не помнит, но охотно рассказывает, что без волшебства и мистики не обошлось.

"Расставляю цифры и в последний момент вдруг меняю одну 15 на 16. Не знаю, как это объяснить: вообще 15-го числа у дочки день рождения, я часто ставлю на эту цифру, вот и тогда поставил, а потом взял и убрал. Тираж начался, я чищу снег и жду СМС, которые приходят, если что-то выиграл. Нет и нет, ну и дальше чищу. Потом чувствую – жужжит в кармане что-то. Открываю сообщение – а там на экране 4 535 232 рубля. Я и не понял сначала, что произошло".

Первой радостную новость узнала жена. Виталий сейчас, спустя девять месяцев, о выигрыше говорит сдержанно: уверяет, так было и зимой.





Виталий Дегтярев победитель лотереи Просто пришел и сказал: "Я же говорил, что возьму свое". Жена не поверила сначала, начались вопросы, что да как, восклицания, удивления, а радость и осознание пришли уже позже. Я рад, конечно, но не остановлюсь, пока не выиграю миллиард, ведь именно он – моя цель.

На этот выигрыш у Виталия был только один план – долгожданное строительство дома. Ни путешествия, ни дорогая одежда, ни жизнь на широкую ногу Дегтяревых не привлекают. По крайней мере, пока. "Я мечтаю, как мы будем всей семьей жить в нашем гнезде, как будут приезжать родственники. Я не очень эмоциональный человек, но когда пришло осознание выигрыша, внутри появились какой-то трепет и благодарность, такое ощущение, что наверху услышали наши молитвы о доме. Ведь нам он был так нужен, поэтому и все до копейки мы вложим в него и не будем транжирить. Жена даже отказалась от подарков, когда я предложил ей что-то купить в честь выигрыша. Прямо наотрез: нет, говорит, давай дом построим, останется – купим. Я ей объясняю, что ничего не останется, дай бог, чтобы на дом хватило, а она все равно ни в какую: "Дом важнее, зачем размениваться". Правда, часть выигрыша счастливцу потратить тоже пришлось: Виталий погасил кредит, взятый на автомобиль, но теперь радуется: развязались руки, дышать стало свободнее.

Миллионер говорит, что за годы участия в лотерее так и не разгадал секрет победы. Чаще всего ставит на одни и те же числа, в которые верит и которые связаны с близкими людьми. Играет регулярно, но, как говорит, без особого фанатизма. "Я трачу от 200 до 600 рублей в день на билеты. Четко устанавливаю себе лимит. Сегодня купил на 40 рублей, завтра на 300, это зависит от совокупного приза тиража. Чем он больше, тем больше билетов покупаю. Но все равно мой лимит не превышает 15–20 тысяч рублей в месяц. Если человек тратит больше, я считаю, начинается зависимость". А еще Виталий наотрез отказывается покупать и дарить билеты друзьям и знакомым, боится отпугнуть удачу: "Честно скажу, расстроюсь, если я подарю билет, кто-то выиграет, а я нет, – признается он, – ну ведь как-то несправедливо! Может, в этом и есть секрет победы?"

Виталий не любит дарить лотерейные билеты – боится спугнуть удачу/Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мужчина отмечает, что его жизнь после выигрыша никак не изменилась: когда закончится строительство дома, он вернется на работу в такси и будет работать, пока удача не улыбнется ему снова: он уверен, это обязательно произойдет, ведь финансовый план на миллиард в его голове уже готов. "Конечно, часть отдам на благотворительность, онкобольным деткам. Куплю гектар земли и полноценно займусь фермерством, на миллиард можно развернуться. Не забуду и о детях, обязательно обеспечу им будущее, дам образование и подушку безопасности. Я уверен, что деньги не вскружат мне голову, а все ужасы из интернета про победителей, которые не знали, что делать с деньгами, меня не коснутся".



Самый дешевый лотерейный билет стоит 20 рублей, самый дорогой – 200 рублей. Чем он дороже, тем больше призовой фонд тиража. Самые азартные регионы России – Москва и область (22,7 процента проданных билетов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5,7 процента), Краснодарский край (четыре процента). Самый большой выигрыш в России увезла жительница Воронежской области в 2017 году – 506 миллионов рублей. Россия занимает 37 место по объему продаж лотерейных билетов, соседствуя с Мексикой и Панамой. В топе – США, Китай и Италия. По данным распространителя государственных лотерей, россияне тратят крупные выигрыши на выплату кредита, покупку недвижимости, путешествия и... стоматологию. Часть прибыли с продажи билетов идет в федеральный бюджет: с 2014 года целевые отчисления достигли 12,5 миллиарда рублей.



"Все раздам!"

Елена К. выиграла два миллиона рублей. Женщина говорит, что, прежде чем начать пытать удачу, долго настраивалась: "Года два всем говорила, что, когда выиграю, дам денег тебе, тебе и тебе. При этом не играла в лотерею. Счастливый билет купила на третий раз на почте. Не могу объяснить, но я, покупая билет, точно знала, что мне повезет. Конечно, я была рада и опять еще до выигрыша распределила, кому и что дам. Первым делом дала полмиллиона племяннице на ремонт жилья!" Себя Елена порадовала походом в ресторан с близкими, а о крупных покупках не думала. "У меня есть все!" – с улыбкой отмахивается она. Однако играть не перестает: в месяц стабильно тратит 200–300 рублей на билеты.

Рашида, Елена и Светлана выиграли по несколько миллионов рублей в лотерею/Фото: Москва 24/Никита Симонов

Интересно, что это не единственный известный пример такого бескорыстия. В 2009 году нигерийка Розмари Обиэкор отдала весь до копейки выигрыш в лотерею первой встречной нищенке. Женщина осчастливила бродягу на 15 тысяч евро – сумму не столь огромную, но вполне достаточную для безбедной жизни в Нигерии на протяжении, по крайней мере, года.

А 97-летний вьетнамец Нгуен Ван Хет выиграл в 2010 году 310 тысяч долларов. Таких денег крестьянин не то что не видел, он даже о них не мечтал. Добродушный счастливчик тут же начал раздавать деньги толпе вьетнамцев, которые беззастенчиво пришли к его дому. Остановить жест доброй воли смогла только полиция. Благодаря ей победителю удалось сохранить часть выигрыша и купить на эти деньги большой дом, куда они переехали с женой.

Рашида Субханкулова, администратор магазина одежды, выиграла 3 356 280 рублей. Билет покупала с огромным желанием поскорее расправиться с ипотекой. Сумма, взятая в долг у банка, казалась неподъемной. "У нас маленькая дочка, с мужем взяли ипотеку в Подмосковье. Решила просто попытать счастье и билет брала с мыслью "а вдруг?" И это случилось, хотя никто не верил. Мы почти закрыли ипотеку, как и хотели. Не знаю, как можно спускать выигранные деньги просто так. У нас была цель, и удача нам улыбнулась, – рассказала она Москве 24. – Моя жизнь изменилась, потому что мы стали свободны от долгов. Я поверила в удачу и с тех пор стала играть, хотя большие суммы на билеты не трачу". Рашида говорит, что никаких секретов в лотереях нет: сама девушка поставила совершенно случайную комбинацию чисел, которая "просто оказалась счастливой!"

Победительницы лотерей предпочли рационально распорядиться выигрышем/Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Если суждено выиграть, одного билета достаточно!" – добавляет Светлана Синелобова. Женщина купила билет от безысходности, находясь в трудной жизненной ситуации. "Никогда не думала, что со мной это случится, но я оказалась в минусе. Мысль о лотерее вообще не приходила в голову, но однажды вечером я стояла в очереди на кассу, увидела билеты и купила восемь штук". Когда на экране телефона увидела свою комбинацию в победителях, не поверила, конечно, и сразу перезагрузила телефон. Но нет, это была не ошибка". Выигрыш Светлана потратила на то, чтобы рассчитаться с долгами и начать новую жизнь: сейчас она получает второе образование, путешествует и развивает хобби – шьет одежду. А о темном периоде жизни забыла навсегда.

Несчастливый билет

Надежда Мухаметзянова. Фото: соцсети

Но далеко не все могут справиться с нежданным крупным выигрышем. Сегодня сорвавшие большой куш победители улыбаются и позируют фотографам, а завтра зачастую жалеют о том, что когда-то купили лотерейный билет. Семья Мухаметзяновых выиграла 28 миллионов рублей в 2001 году. Надежда трудилась сушильщицей одного из заводов, больших денег не видела никогда, и когда обрушилась баснословная сумма, первым делом купила две элитные квартиры и несколько авто. Случайные знакомые, новоприобретенные родственники и "друзья" – вереница гостей, которые приходили праздновать победу, продолжалась, пока одна из квартир не сгорела, машины не разбились вдребезги, а дети супругов не проиграли остатки денег в игровых залах. Через пять лет Надежда умерла в полной нищете.

Эндрю Витакер. Фото: соцсети

Большие деньги могут стать серьезным испытанием и вместо исполнения желаний и сказочной жизни принести настоящее горе. Так случилось у Эндрю Витакера из США. В 2002 году он выиграл почти 315 миллионов долларов. Мужчина пожертвовал часть денег церкви, а также основал благотворительную организацию. Это не мешало Эндрю развлекаться в стриптиз-клубах и казино. Примеру разгульной жизни последовали и родственники. Внучка мужчины, которая просто купалась в деньгах после выигрыша, стала употреблять наркотики и через несколько лет умерла. Жена подала на развод после 42 лет брака, а через год после этого ушла из жизни их единственная дочь.

Джефри Дампир. Фото: соцсети

Билет в красивую жизнь обернулся страданиями и для Джефри Дампира. Парень выиграл 20 миллионов долларов и решил скрасить будни не только себе, но и всем родственникам. Он обеспечил родню домами, машинами, путевками на самые дорогие курорты мира. Благородные порывы не оценила сестра Джефри Виктория. Девушка, вероятно, мечтала завладеть всеми деньгами. Однажды ночью они с приятелем похитили новоиспеченного миллионера, вывезли в лес и убили.

Абрахам Шекспир. Фото: worldlifestyle.com

Деньги стоили жизни и внезапно обогатившемуся дальнобойщику из Флориды Абрахаму Шекспиру. Мужчина выиграл 31 миллион долларов, но джекпот принес Абрахаму только мучения. Женщина, которой удалось втереться в доверие и получить доступ к управлению деньгами Шекспира, спланировала и организовала его убийство. При этом какое-то время мисс Мур удавалось обводить родственников Абрахама вокруг пальца, уверяя озабоченных исчезновением близких в том, что миллионер решил залечь на дно. Для пущей убедительности она отправляла им сообщения с телефона Абрахама, хотя тот был уже мертв.