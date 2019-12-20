Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

10:17

В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получали миллионы

за рубежом

Фото: depositphotos/pressmaster

В США отец и его дочь несколько лет врали об участии в лотереях, чтобы получать налоговые вычеты за якобы выигранные деньги. Об этом сообщает "Газета.ру".

Мошенники стали регистрировать фальшивые налоговые декларации. Они потребовали выплатить им более 175 миллионов долларов в качестве налогового возмещения. В итоге отец и дочь получили 3,4 миллиона долларов от американского Налогового управления.

Позднее инспектора выяснили, что американцы никогда не покупали лотерейные билеты. В настоящее время мошенников ждет суд. Им грозит до 20 лет тюрьмы за предоставление заведомо ложных документов.

Ранее сообщалось, что сумма невостребованных выигрышей во всероссийских государственных лотереях составляет 2,8 миллиарда рублей. Речь идет о средствах, по которым не истек трехлетний срок давности. Основная доля невостребованных выигрышей приходится на сумму менее 150 рублей.

Эксперты считают, что люди не приходят за выигрышем, потому что теряют билеты. Однако психологи видят главную причину в разочаровании граждан из-за слишком скромных побед.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика