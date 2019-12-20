В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получали миллионы

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В США отец и его дочь несколько лет врали об участии в лотереях, чтобы получать налоговые вычеты за якобы выигранные деньги. Об этом сообщает "Газета.ру".

Мошенники стали регистрировать фальшивые налоговые декларации. Они потребовали выплатить им более 175 миллионов долларов в качестве налогового возмещения. В итоге отец и дочь получили 3,4 миллиона долларов от американского Налогового управления.

Позднее инспектора выяснили, что американцы никогда не покупали лотерейные билеты. В настоящее время мошенников ждет суд. Им грозит до 20 лет тюрьмы за предоставление заведомо ложных документов.

Ранее сообщалось, что сумма невостребованных выигрышей во всероссийских государственных лотереях составляет 2,8 миллиарда рублей. Речь идет о средствах, по которым не истек трехлетний срок давности. Основная доля невостребованных выигрышей приходится на сумму менее 150 рублей.

Эксперты считают, что люди не приходят за выигрышем, потому что теряют билеты. Однако психологи видят главную причину в разочаровании граждан из-за слишком скромных побед.

