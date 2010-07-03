Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 миллиарда рублей

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Сумма невостребованных выигрышей во всероссийских государственных лотереях составляет 2,8 миллиарда рублей, сообщает газета "Известия".

Речь идет о средствах, по которым не истек трехлетний срок давности. Основная доля невостребованных выигрышей приходится на сумму менее 150 рублей.

В компании объяснили, что люди не приходят за выигрышем, потому что теряют билеты. Однако социологи и психологи считают, что россияне просто разочаровываются из-за скромной победы.

Самым крупным невостребованным стал выигрыш на сумму 10 миллионов рублей. Победитель так и не явился.

Ранее в ЦБ описали жертв мошенничества с фиктивной лотереей. Ими чаще становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.