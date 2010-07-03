Выигравшая в лотерею москвичка отдаст часть денег на благотворительность

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Москвичка Ольга Селиверстова выиграла в лотерею 286 миллионов рублей. Женщина заявила, что деньги отдаст на благотворительность, купит недвижимость, автомобиль и отдохнет в Испании.
Оставшиеся деньги она пообещала сыну на открытие ресторана. Уходить с работы Селиверстова не планирует.
Организаторы лотереи утверждают, что миллионерами каждую неделю становятся более 25 человек. То, что выиграть может любой участник лотереи, подтверждают ролики на их YouTube-канале.
Недавно участник лотереи стал обладателем 1 миллиона 147 тысяч рублей. Евгений Лапырев из Читы выиграл 6 миллионов рублей в 2016 году.
"Мне позвонила оператор, подтвердила выигрыш", – рассказывает он в ролике. Также в Сети появились документы, подтверждающие победу в лотерее.
Случаются также ситуации, когда выигрыш оказывается ложным из-за технического сбоя в лотерее. Неудавшиеся победители обращаются потом с заявлениями в Следственный комитет и МВД, но силовики не находят состава преступления.
В 2017 году один из самых больших выигрышей в истории России получила пенсионерка из Воронежской области – полмиллиарда рублей (это почти в пять раз больше доходов всей области в 2019 году). Наталью Власову долго не могли найти ни организаторы, ни журналисты.
В итоге женщина забрала выигрыш, отремонтировала дом, однако потом в ее адрес начали поступать угрозы. Эту информацию опровергли в воронежском МВД, и с тех пор про победительницу ничего не было слышно.
Эксперт по играм пояснил, что сейчас, в отличие от советского времени, все игры проводятся не государством, а операторами по лицензии.
"Наша компания не является государственной. И слабо верится, что это вообще государственная лотерея, потому что государство получает всего 5% с розыгрыша", – сказал игорный эксперт Дмитрий Слободкин телеканалу Москва 24.
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