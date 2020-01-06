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Общество

19:26

Семь человек из Москвы и Подмосковья стали миллионерами после новогодней лотереи

общество

Фото: ТАСС/YAY/pzAxe

Семь человек из Москвы и Московской области стали миллионерами после новогодней лотереи. Единственный лотерейный миллиардер до сих пор не вышел на связь. Об этом сообщает РИА Новости.

В числе победителей оказались водитель-слесарь, диспетчер пожарной части, кладовщик, директор организации в сфере безопасности и оператор диспетчерской службы на автостанции.

Неизвестный житель столицы по итогам новогоднего розыгрыша выиграл миллиард рублей. При этом на связь этот человек до сих пор не вышел.

Если счастливчик так и не объявится в срок, он может потерять все выигранные деньги. В настоящее время сумма невостребованных выигрышей в государственных лотереях приближается к трем миллиардам рублей.

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