Эксперт рассказал, можно ли выиграть миллиард в лотерею

В начале года страну облетело волнующее сообщение о первом в истории России человеке, который выиграл миллиард рублей в гослотерею. Обладательницей счастливого билета стала жительница Подмосковья. Однако насладиться победой в полной мере ей не удалось, поскольку в скором времени на организаторов посыпались обвинения в подтасовке и предварительном сговоре с победительницей. Выясняем, почему успех женщины вызвал вопросы и можно ли на самом деле стать лотерейным миллиардером.
Снимок с видео: YouTube/"Столото" онлайн
Счастливый билет
1 января 2020 года распространитель государственных лотерей "Столото" объявил о появлении первого в России лотерейного миллиардера. На тот момент имя победителя было неизвестно, однако в конце концов он все же вышел на связь. 9 января СМИ сообщили, что это жительница Подмосковья Надежда Бартош.
Обладательница счастливого билета из новогоднего тиража "Русского лото" приехала на оформление выигрыша вместе со своим супругом и дочерью. Как рассказала женщина, семья приобрела его за несколько минут до закрытия точки продаж в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района.
"У меня 31 декабря день рождения. И я покупала несколько раз билеты, а тут у меня дети спрашивают: "Мам, что подарить?" Я говорю: "Ну, купите мне билет в лото". Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца. А потом я про них забыла, положила их в машину. И все", – вспоминает Бартош.
Однако история успеха семьи вскоре стала причиной для скандала: некоторые СМИ и телеграм-каналы обвинили организаторов лотереи в подтасовке. Сообщалось, например, и что Бартош – не обычная пенсионерка, а учредитель торгового дома, который занимается икорным бизнесом.
На фоне этого адвокат Александр Сергеев даже подготовил заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) с требованием проверить появившуюся в интернете информацию, что розыгрыш якобы проходил в записи, а не в прямом эфире, и победительница была знакома с организаторами лотереи. Об этом он написал в своем Instagram.
Сами организаторы лотереи опровергли все обвинения и заявили о подготовке иска о защите деловой репутации. В компании "Столото" также подчеркнули, что лотерея проводилась "в строгом соответствии с законодательством" и никакого сговора с победительницей Надеждой Бартош до розыгрыша быть не могло.
"Сформировать выигрышную комбинацию при розыгрыше невозможно. Розыгрыш проходил в прямом эфире на телеканале НТВ. Свидетелем розыгрыша было порядка 8,5 миллиона человек. Бочонки были перемешаны и вытягивались из мешка в случайном порядке", – отметили в пресс-службе компании.
Кроме того, в "Столото" пояснили, что подделать билет после розыгрыша также невозможно, поскольку все они "печатаются только в сторонних типографиях со всеми необходимыми уровнями защиты по аналогии с денежными знаками".
"В любом розыгрыше, включая новогодний тираж, участвуют только билеты, присутствующие в базе на момент закрытия продаж. Внесение изменений в базу невозможно, это контролируется независимой системой контроля, установленной у организатора лотерей – министерства спорта РФ", – добавили в пресс-службе "Столото".
Тем не менее после скандала Надежда Бартош скрыла свою страницу в социальной сети "Одноклассники", а также изменила фамилию и фото. Ее дочь также скрыла страницу в "Одноклассниках" и удалила профиль в соцсети "ВКонтакте". Рекордную сумму семья сможет получить в течение полугода: с вычетом налогов им достанется только 870 миллионов рублей.
Можно ли выиграть миллиард?
Эксперт игорного бизнеса Дмитрий Слободкин рассказал Москве 24, что за государственными лотереями действительно ведется строгий государственный контроль.
"Если у граждан есть сомнения и запрос, то государство должно проверить, как оно и обязано делать. Этим занимается налоговая служба. Нужно делать проверку тиража, правда, мало что уже можно проверить. Суть в том, что контролировать лотерею должны в режиме реального времени, а не тогда, когда уже произошло подобное", – отметил эксперт.
Эксперт добавил, что случаи мошенничества в лотерее имеют место быть, причем в мировом масштабе. В пример он привел ситуацию с национальным оператором лотереи в Великобритании "Камелот Групп".
"Выиграть в лотерее может любой, купивший билет. Вопрос только в том, честно или нечестно. Это уже вопрос к организаторам. Если выиграла бы какая-то нищая бабушка, то вопросов бы не было, а так выиграла более-менее обеспеченная женщина, и появилось множество вопросов", – заключил Слободкин.