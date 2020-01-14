Эксперт рассказал, можно ли выиграть миллиард в лотерею

В начале года страну облетело волнующее сообщение о первом в истории России человеке, который выиграл миллиард рублей в гослотерею. Обладательницей счастливого билета стала жительница Подмосковья. Однако насладиться победой в полной мере ей не удалось, поскольку в скором времени на организаторов посыпались обвинения в подтасовке и предварительном сговоре с победительницей. Выясняем, почему успех женщины вызвал вопросы и можно ли на самом деле стать лотерейным миллиардером.



Счастливый билет

1 января 2020 года распространитель государственных лотерей "Столото" объявил о появлении первого в России лотерейного миллиардера. На тот момент имя победителя было неизвестно, однако в конце концов он все же вышел на связь. 9 января СМИ сообщили, что это жительница Подмосковья Надежда Бартош.

Обладательница счастливого билета из новогоднего тиража "Русского лото" приехала на оформление выигрыша вместе со своим супругом и дочерью. Как рассказала женщина, семья приобрела его за несколько минут до закрытия точки продаж в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района.

"У меня 31 декабря день рождения. И я покупала несколько раз билеты, а тут у меня дети спрашивают: "Мам, что подарить?" Я говорю: "Ну, купите мне билет в лото". Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца. А потом я про них забыла, положила их в машину. И все", – вспоминает Бартош.





Надежда Бартош победительница лотереи Наверное, третьего или четвертого дочка приехала и нашла в машине билеты, проверила, ночью звонит и говорит: "Мам, я не поняла, но ты, по-моему, выиграла". А я отвечаю: "Я поверю только тогда, когда мне реально скажут, что это правда".

Однако история успеха семьи вскоре стала причиной для скандала: некоторые СМИ и телеграм-каналы обвинили организаторов лотереи в подтасовке. Сообщалось, например, и что Бартош – не обычная пенсионерка, а учредитель торгового дома, который занимается икорным бизнесом.

На фоне этого адвокат Александр Сергеев даже подготовил заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) с требованием проверить появившуюся в интернете информацию, что розыгрыш якобы проходил в записи, а не в прямом эфире, и победительница была знакома с организаторами лотереи. Об этом он написал в своем Instagram.



Сами организаторы лотереи опровергли все обвинения и заявили о подготовке иска о защите деловой репутации. В компании "Столото" также подчеркнули, что лотерея проводилась "в строгом соответствии с законодательством" и никакого сговора с победительницей Надеждой Бартош до розыгрыша быть не могло.

"Сформировать выигрышную комбинацию при розыгрыше невозможно. Розыгрыш проходил в прямом эфире на телеканале НТВ. Свидетелем розыгрыша было порядка 8,5 миллиона человек. Бочонки были перемешаны и вытягивались из мешка в случайном порядке", – отметили в пресс-службе компании.





пресс-служба "Столото" В вытягивании бочонков, помимо ведущего Михаила Борисова, также участвовали приглашенные гости – певица Елка, певец Алексей Воробьев. Результаты розыгрыша подтверждены членами тиражной комиссии.

Кроме того, в "Столото" пояснили, что подделать билет после розыгрыша также невозможно, поскольку все они "печатаются только в сторонних типографиях со всеми необходимыми уровнями защиты по аналогии с денежными знаками".

"В любом розыгрыше, включая новогодний тираж, участвуют только билеты, присутствующие в базе на момент закрытия продаж. Внесение изменений в базу невозможно, это контролируется независимой системой контроля, установленной у организатора лотерей – министерства спорта РФ", – добавили в пресс-службе "Столото".





Роман Роменский директор по продажам "Столото" Эфир был прямым, он был не только на канале НТВ, но и трансляция была на YouTube, в том числе с камерой 360 градусов, в этом можно убедиться. И нигде – ни во Владивостоке, ни на Сахалине – раньше времени этот эфир не появился. Это домыслы, которые не подтверждены никакими фактами. Более того, после нашего опровержения адвокат убрал свой пост.

Тем не менее после скандала Надежда Бартош скрыла свою страницу в социальной сети "Одноклассники", а также изменила фамилию и фото. Ее дочь также скрыла страницу в "Одноклассниках" и удалила профиль в соцсети "ВКонтакте". Рекордную сумму семья сможет получить в течение полугода: с вычетом налогов им достанется только 870 миллионов рублей.

Можно ли выиграть миллиард?

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Эксперт игорного бизнеса Дмитрий Слободкин рассказал Москве 24, что за государственными лотереями действительно ведется строгий государственный контроль.

"Если у граждан есть сомнения и запрос, то государство должно проверить, как оно и обязано делать. Этим занимается налоговая служба. Нужно делать проверку тиража, правда, мало что уже можно проверить. Суть в том, что контролировать лотерею должны в режиме реального времени, а не тогда, когда уже произошло подобное", – отметил эксперт.





Дмитрий Слободкин эксперт игорного бизнеса Если не контролировать, а просто пустить все на самотек, то могут найтись люди, которые заинтересованы в каких-то там не вполне адекватных действиях. Не факт, что это было в этом случае. Тем не менее допущения могут быть любые, но эти допущения сродни "одна бабушка сказала".

Эксперт добавил, что случаи мошенничества в лотерее имеют место быть, причем в мировом масштабе. В пример он привел ситуацию с национальным оператором лотереи в Великобритании "Камелот Групп".



В 2019 году был осужден британец Эдвард Путман, предъявивший в 2009 году фальшивый лотерейный билет, по которому он получил 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Позднее правоохранители выяснили, что мужчина дружил с сотрудником "Камелот Групп" Джайлзом Ниббсом. Источник в компании сообщил, что Ниббс имел возможность просто напечатать лотерейный билет с нужным номером уже после проведения розыгрыша.

"Выиграть в лотерее может любой, купивший билет. Вопрос только в том, честно или нечестно. Это уже вопрос к организаторам. Если выиграла бы какая-то нищая бабушка, то вопросов бы не было, а так выиграла более-менее обеспеченная женщина, и появилось множество вопросов", – заключил Слободкин.