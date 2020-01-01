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Общество

17:35

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

общество

Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение "Столото".

В праздничном тираже приняли участие более 53,6 миллиона билетов. Победитель купил счастливый билет за 100 рублей и выиграл рекордную сумму за историю проведения государственных лотерей в России.

Чтобы получить выигрыш, победителю нужно приехать в лотерейный центр в Москве. Его имя пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что сумма невостребованных выигрышей во всероссийских государственных лотереях составляет 2,8 миллиарда рублей. Речь идет о средствах, по которым не истек трехлетний срок давности. Основная доля невостребованных выигрышей приходится на сумму менее 150 рублей.

Эксперты считают, что люди не приходят за выигрышем, потому что теряют билеты. Однако психологи видят главную причину в разочаровании граждан из-за слишком скромных побед.

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