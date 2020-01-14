В "Столото" ответили на обвинения о нечестном розыгрыше миллиарда рублей

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В "Столото" отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей новогоднего тиража "Русского лото" и заявили о подготовке иска о защите деловой репутации.

В компании подчеркнули, что лотерея была проведена "в строгом соответствии с законодательством", а также опровергли связь с победительницей Надеждой Бартош до розыгрыша.

"Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации", – заявили РИА Новости в пресс-службе.

Ранее адвокат Александр Сергеев подготовил заявление в ФНС с требованием проверить появившуюся в Сети информацию о том, что розыгрыш проходил в записи, а не в прямом эфире, а победительница была знакома с организаторами лотереи.

Розыгрыш билетов состоялся 1 января 2020 года. Победу одержала жительница Подмосковья. В "Столото" рассказали, что Бартош получит выигрыш в течение полугода после экспертизы, которая длится до 40 дней.

Ранее сообщалось, что семь человек из столичного региона стали миллионерами после новогодней лотереи. В числе победителей оказались водитель-слесарь, диспетчер пожарной части, кладовщик и оператор диспетчерской службы на автостанции.