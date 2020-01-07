Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

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Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Столото".

"Сегодня, в Рождество, появился еще один крупный победитель государственных лотерей. Он выиграл суперприз в размере 123 025 954 рублей. Счастливый билет был куплен в Пензенской области", – отметили в распространителе лотереи.

Купленные победителем тиражи лотереи проходят пять раз в день. Чтобы стать победителем суперприза, нужно угадать все семь числе выигрышной комбинации.

В пресс-службе добавили, что участник лотереи выбрали числа: 1, 4, 26, 24, 12, 17 и 10. Теперь его ждут в лотерейном центре "Столото" для получения своего приза.

Ранее сообщалось, что семь человек из Москвы и Московской области стали миллионерами после новогодней лотереи. При этом единственный лотерейный миллиардер до сих пор не вышел на связь.

В числе победителей оказались водитель-слесарь, диспетчер пожарной части, кладовщик, директор организации в сфере безопасности и оператор диспетчерской службы на автостанции.

