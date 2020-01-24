Милонов призвал к возрождению системы лечебно-трудовых профилакториев

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В Госдуме призвали возродить систему лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП) для страдающих алкоголизмом людей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Виталия Милонова.

"Если человек ведет, в принципе, асоциальный образ жизни и об этом и участковый, и родственники, и соседи знают; если человек, как кальмар, существует в своей квартире: ничем не занимается, а только бухает, конечно, его – в ЛТП", – отметил Милонов.

Он выразил уверенность в том, что правозащитники выскажутся против подобной инициативы, однако отметил, что тем самым они игнорируют права людей, вынужденных терпеть соседство с "этими животными".

"Пусть эксперты не говорят, что ЛТП мало кого может вылечить. Может, и вылечит, а может, и нет, но общество очистит", – добавил депутат.

Также он призвал к повторному открытию вытрезвителей, при этом указав, что подобные учреждения необходимо сделать платными. Помимо этого, Милонов предложил сообщать работодателям о том, что его сотрудник попал в вытрезвитель, в том случае если это происходит не в первый раз.

Ранее Виталий Милонов предлагал признать алкоголизм социально опасным явлением. По его словам, в российское законодательство нужно ввести такое понятие, которое бы вводило хронический алкоголизм в число таких заболеваний.