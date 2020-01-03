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Общество

08:16

Нарколог предупредил об опасности запоя в свете употребления алкоголя в праздники

общество медицина

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Регулярное употребление алкоголя в новогодние праздники может стать причиной запоев и серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Евгения Брюна.

"Если человек не алкоголик, то употреблять алкоголь ежедневно он в принципе не сможет. Ежедневное возлияние с 31 декабря по 7 января (или, например, на протяжения всего отпуска или каникул, а это 10-14 дней) – это уже диагностический критерий, и ему пора обратится к наркологу", – заявил представитель столичного Депздрава.

По словам Брюна, частое употребление спиртных напитков легко может спровоцировать психические расстройства, нарушения сна и поведения. Запой также является вероятной проблемой, поскольку организм больных людей склонен к длительному потреблению.

Психиатр-нарколог уточнил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.

Ранее специалисты рассказали, как решительно подойти к вопросу отказа от алкоголя. Это может быть непросто из-за привыкания организма, однако стоит перестать пить хотя бы на месяц, и результат уже проявится.

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