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Москва 24

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Общество

13:03

Милонов предложил разрешить продажу алкоголя в новогоднюю ночь

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/chagin

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить продажу алкоголя в новогоднюю ночь, сняв запрет на торговлю спиртным в ночное время на один день. Об этом он рассказал Москве 24.

"Возможно, 30-го делал бы так, чтобы алкоголь можно было купить до 12 ночи. Почему? Потому что люди едут после работы, очереди большие, люди многие идут в магазины поздно – специально, чтобы не стоять в очередях. А алкоголь уже не продается. А, конечно, все хотят купить и шампанское, и какой-то еще алкоголь к новогоднему столу", – пояснил депутат.

В связи с этим он предлагает ослабить ограничение на 2–3 дня, а в новогоднюю ночь полностью отказаться от запрета. Однако он добавил, что ограничение можно оставить на водку.

"Чтобы люди могли купить шампанское, вино. Пиво нельзя. Пиво зачем в Новый год? Никто не пьет пиво. И водку не надо пить в Новый год. А шампанское и вино люди пускай покупают отечественные", – заключил Милонов.

Ранее был назван самый покупаемый в преддверии Нового года алкоголь. Оказалось, что чаще всего россияне покупают пиво, вино и водку.

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