Эксперт прокомментировал возможное сокращение производства шампанского

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Ведущий российский винный эксперт и член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко в разговоре с Москвой 24 прокомментировал возможность сокращения производства российского шампанского в 2-3 раза из-за запрета использования импортных виноматериалов.
"Дело в том, что принятый закон явно декларирует о том, что впредь термин российское шампанское может применяться только к винам, произведенным из нашего винограда, то есть который выращен здесь, и вторичная ферментация, то есть шампанизация, должна быть проведена в бутылках. Это резкая, радикальная смена того, что раньше называлось российским шампанским", – объясняет Руденко.
Эксперт отмечает, что продукция никак не изменится, ее производство не должно сократиться, поскольку новый закон контролирует только происхождение винограда и только в отношении конкретного термина – "российское шампанское".
Ранее сообщалось, что российские производители игристых вин предупредили о вероятном сокращении поставок отечественного шампанского из-за запрета импортных виноматериалов и появления новых правил выкладки продукции в магазинах.
Как отметил глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза. В материале подчеркивается, что около 60 процентов продукции "Абрау-Дюрсо" производится из импортного виноматериала, а у "Игристых вин" – почти 100 процентов.
Производители также выразили свое недовольство новыми правилами маркировки. "Мы сможем называть продукт только виноградосодержащим напитком с этикеткой "Не является вином". Рядом будет стоять дешевый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться вином", – объяснил президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.
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