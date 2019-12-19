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Экономика

16:05

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Эксперт прокомментировал возможное сокращение производства шампанского

Без пузырьков. Сократится ли производство российского шампанского
экономика эксклюзив

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Ведущий российский винный эксперт и член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко в разговоре с Москвой 24 прокомментировал возможность сокращения производства российского шампанского в 2-3 раза из-за запрета использования импортных виноматериалов.

"Дело в том, что принятый закон явно декларирует о том, что впредь термин российское шампанское может применяться только к винам, произведенным из нашего винограда, то есть который выращен здесь, и вторичная ферментация, то есть шампанизация, должна быть проведена в бутылках. Это резкая, радикальная смена того, что раньше называлось российским шампанским", – объясняет Руденко.

Это сразу резкое удорожание цены того, на чем будет написано "российское шампанское". Наш потребитель довольно консервативен: он привык покупать российское шампанское, и внезапно он обнаружит для себя, что наше шампанское будет стоить не 200 рублей, а от 700 рублей и дороже. А все бутылки, которые стоят 200 рублей, будут именоваться какими-то другими названиями. Возможно, продажи нашего шампанского немного упадут.
Денис Руденко
ведущий российский винный эксперт

Эксперт отмечает, что продукция никак не изменится, ее производство не должно сократиться, поскольку новый закон контролирует только происхождение винограда и только в отношении конкретного термина – "российское шампанское".

Ранее сообщалось, что российские производители игристых вин предупредили о вероятном сокращении поставок отечественного шампанского из-за запрета импортных виноматериалов и появления новых правил выкладки продукции в магазинах.

Как отметил глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза. В материале подчеркивается, что около 60 процентов продукции "Абрау-Дюрсо" производится из импортного виноматериала, а у "Игристых вин" – почти 100 процентов.

Производители также выразили свое недовольство новыми правилами маркировки. "Мы сможем называть продукт только виноградосодержащим напитком с этикеткой "Не является вином". Рядом будет стоять дешевый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться вином", – объяснил президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

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