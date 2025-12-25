Форма поиска по сайту

25 декабря, 11:48

Город

Более 10 нежилых помещений выставлены на торги на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Москве на городские торги выставили более 10 коммерческих помещений со свободным назначением. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, нежилые помещения площадью 50–100 квадратных метров пользуются наибольшим спросом на аукционах. С начала года город реализовал 400 таких объектов – треть от общего числа. Среднее количество претендентов на лот составило 10 человек.

В настоящее время в районе Некрасовка инвесторы могут приобрести 12 помещений, площадь которых варьируется от 50,4 до 107,5 "квадрата". Они расположены на первых этажах жилых домов и имеют отдельный вход, рассказал Пуртов.

Объекты находятся по адресам улица Маршала Еременко, дом 1, корпуса 1 и 2, а также дом 3, корпус 3. Все помещения подключены к основным инженерным коммуникациям. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 и 26 января 2026 года в зависимости от лота. Аукционы пройдут 27 января и 3 февраля.

Глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, как передает портал мэра и правительства столицы, отметила, что первые этажи новостроек изначально планируются как коммерческая недвижимость, что упрощает их адаптацию для ведения бизнеса. В них открываются небольшие магазины, салоны красоты, фитнес-клубы и мастерские.

Она уточнила, что в Некрасовке после открытия станции метро активно строятся жилые дома, что естественным образом повышает спрос на товары и услуги для дома. Только за этот год инвесторы приобрели в районе 7 объектов общей площадью более 690 "квадратов".

Ранее столица выставила на торги два помещения в Хамовниках. Площадь объектов составляет почти 112 и более 320 "квадратов" соответственно. Они расположены в Оболенском переулке недалеко от станции метро "Фрунзенская". Заявки на участие в аукционах принимаются до 19 января.

