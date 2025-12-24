Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 10:05

Город

Крупное нежилое помещение выставлено на торги в Головинском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Нежилое помещение площадью почти 300 квадратных метров выставлено на открытые торги в Головинском районе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он объяснил, что найти крупное коммерческое помещение в городе с нужными характеристиками бывает непросто. Однако столичный инвестиционный портал, где такие лоты составляют порядка 10–15% предложений, делает этот процесс более удобным.

"Сейчас предприниматели могут рассмотреть приобретение на торгах помещения в Головинском районе площадью 297 квадратных метров недалеко от станции метро "Водный стадион". Оно расположено на первом этаже жилого дома и имеет свободное назначение, что позволяет открыть здесь практически любой вид бизнеса", – передает слова Пуртова портал мэра и правительства Москвы.

Здание находится по адресу Смольная улица, дом 19, корпус 5. Прием заявок на участие в торгах завершится 19 января 2026 года, сам аукцион состоится 28-го числа.

Как отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, объект расположен в жилом квартале и состоит из двух изолированных секций, каждая из которых имеет по два отдельных входа и включает несколько пространств. Подобная планировка позволяет использовать помещение одновременно для разных видов бизнеса. Например, в нем можно открыть кофейню, салон красоты и компьютерный клуб, подчеркнула Соловьева.

По ее словам, Головинский район является одним из наиболее перспективных для развития собственного дела на севере города. В нем сосредоточены промышленные и транспортные предприятия, реализуется программа реновации и проекты комплексного развития территорий, благодаря которым появятся современное жилье и общественно-деловые объекты.

"С начала года предприниматели уже приобрели здесь пять помещений для ведения бизнеса. Их общая площадь составила более тысячи квадратных метров", – добавила Соловьева.

Ранее на торги выставили комплекс из нежилого здания и помещения в Савеловском районе. Площадь объектов составляет 80,8 и 749,8 "квадрата" соответственно. Инвесторы могут открыть там бизнес или сдать отдельные площади в аренду.

"Торги Москвы": объекты в ВАО

Читайте также


город

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика