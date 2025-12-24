Крупное нежилое помещение выставлено на торги в Головинском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Нежилое помещение площадью почти 300 квадратных метров выставлено на открытые торги в Головинском районе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он объяснил, что найти крупное коммерческое помещение в городе с нужными характеристиками бывает непросто. Однако столичный инвестиционный портал, где такие лоты составляют порядка 10–15% предложений, делает этот процесс более удобным.

"Сейчас предприниматели могут рассмотреть приобретение на торгах помещения в Головинском районе площадью 297 квадратных метров недалеко от станции метро "Водный стадион". Оно расположено на первом этаже жилого дома и имеет свободное назначение, что позволяет открыть здесь практически любой вид бизнеса", – передает слова Пуртова портал мэра и правительства Москвы.

Здание находится по адресу Смольная улица, дом 19, корпус 5. Прием заявок на участие в торгах завершится 19 января 2026 года, сам аукцион состоится 28-го числа.

Как отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, объект расположен в жилом квартале и состоит из двух изолированных секций, каждая из которых имеет по два отдельных входа и включает несколько пространств. Подобная планировка позволяет использовать помещение одновременно для разных видов бизнеса. Например, в нем можно открыть кофейню, салон красоты и компьютерный клуб, подчеркнула Соловьева.

По ее словам, Головинский район является одним из наиболее перспективных для развития собственного дела на севере города. В нем сосредоточены промышленные и транспортные предприятия, реализуется программа реновации и проекты комплексного развития территорий, благодаря которым появятся современное жилье и общественно-деловые объекты.

"С начала года предприниматели уже приобрели здесь пять помещений для ведения бизнеса. Их общая площадь составила более тысячи квадратных метров", – добавила Соловьева.

Ранее на торги выставили комплекс из нежилого здания и помещения в Савеловском районе. Площадь объектов составляет 80,8 и 749,8 "квадрата" соответственно. Инвесторы могут открыть там бизнес или сдать отдельные площади в аренду.