Инвестиционный лот на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" выставили на торги

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Инвестиционный лот на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" выставили на открытые торги. Общая площадь объекта составит до 200 тысяч квадратных метров.

Инвестор сможет создать на участке площадью 2,1 гектара на Рязанском проспекте высокотехнологичный производственно-офисный комплекс. Ожидается, что новый объект появится на территории ОЭЗ до 2030 года.

Торги состоятся 27 февраля 2026 года. Лот размещен на инвестиционном портале столицы в разделе "Торги Москвы".

Ранее город выставил на торги право на комплексное развитие территорий в бывшей промзоне Калошино района Гольяново. Девелоперу предложат построить на четырех участках 78,81 тысячи квадратных метров недвижимости промышленно-производственного назначения.

На новых производствах будет создано 800 рабочих мест. Проект будет реализован на улицах Иркутской, Бирюсинке и Амурской. Недалеко расположены Щелковское шоссе и станция метро "Щелковская".