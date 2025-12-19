Помещение площадью 450 "квадратов" выставлено на торги на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на торги помещение площадью 450,7 квадратного метра. Объект находится по адресу улица Кржижановского, дом 25, и подойдет для разных видов бизнеса, заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, помещение имеет свободное назначение, поэтому там можно открыть студию красоты, детский развивающий центр или частную школу изучения иностранных языков.

"Заявки юридических и физических лиц на участие в аукционе принимаются до 22 января, а торги пройдут 3 февраля", – передает слова Пуртова портал мэра и правительства Москвы.

Выставленное на торги помещение не требует крупных вложений, уточнила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Она отметила, что оно подойдет для открытия небольших магазинов, аптек или кафе. Всего в 2025 году в Академическом районе инвесторы купили у города на торгах 14 объектов общей площадью более 2,5 тысячи "квадратов".

Ранее власти Москвы выставили на торги коммерческое помещение по адресу 1-я Тверская-Ямская улица, дом 7. Площадь объекта составляет 163,3 "квадрата". Победители аукциона смогут открыть там косметологическую клинику, фотостудию, творческую или языковую школу.