Нежилое помещение в Тверском районе Москвы выставлено на торги

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти выставили на торги коммерческое помещение в Тверском районе, заявил глава департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Оно занимает 163,3 квадратного метра. Такая площадь подходит для организации косметологической клиники, фотостудии, творческой или языковой школы", – цитирует Пуртова портал мэра и правительства столицы.

Помещение находится на втором этаже здания, расположенного по адресу 1-я Тверская-Ямская улица, дом 7.

Прием заявок на участие в торгах завершится 22 января 2026 года, а сам аукцион состоится 3 февраля на площадке "Росэлторг". Понадобится регистрация на сервисе и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что с начала года прошли торги по 13 помещениям, расположенным в Тверском районе. Их общая площадь достигла 1 900 квадратных метров.

Например, инвестор приобрел объект площадью почти 120 "квадратов" в здании на улице Большой Дмитровке. На Новослободской улице новый владелец появился у помещений площадью 200 квадратных метров, расположенных в квартале с офисно-торговой инфраструктурой.

Соловьева напомнила, что на территории Тверского района находятся различные достопримечательности и музеи, включая Большой театр, театр "Ленком", парк "Зарядье", Александровский сад, сад "Эрмитаж". Поэтому здесь всегда много туристов и жителей столицы.

"При этом обилие бизнес-центров и спрос на коммерческую недвижимость, в том числе на улице Тверской-Ямской, говорят о том, что деловая жизнь здесь не менее активная, чем культурная", – резюмировала глава департамента городского имущества.

Ранее столичные власти выставили на торги семь коммерческих помещений свободного назначения, расположенных на Зеленом проспекте возле станций метро "Перово" и "Новогиреево". Здесь расположены уже сложившиеся жилые массивы, хорошо развиты транспортная сеть и социальная инфраструктура.

