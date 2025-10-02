Москва выставила на торги девять нежилых помещений в Перове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Девять нежилых помещений для бизнеса выставлены на открытые аукционы в столичном районе Перово, сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Объекты расположены на 1-й и 3-й Владимирских улицах и имеют свободное назначение. Их площадь варьируется от 36,2 до 88,4 квадратного метра. Прием заявок на участие в торгах завершится 3 и 6 октября в зависимости от лота, отметил Пуртов.

Помещения с отдельным входом расположены на первых этажах зданий. Они подключены к электричеству, канализации и водоснабжению.

Аукционы состоятся 14 и 15 октября. Чтобы принять в них участие, нужна регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее четыре коммерческих помещения, расположенных около станции метро "Окружная", выставили на торги. Один из лотов находится в Тимирязевском районе, еще три – в Марфине. Все объекты имеют свободное назначение и подходят для разных видов предпринимательской деятельности.