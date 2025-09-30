Москва выставила на торги 10 коммерческих помещений в центре города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В центре Москвы на торги выставлены 10 коммерческих помещений, которые подходят для реализации различных проектов. Об этом сообщила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, передает портал мэра и правительства столицы.

По ее информации, площадь объектов превышает 2,8 тысячи квадратных метров. Бизнесмены могут выбрать подходящее помещение в Таганском, Тверском, Басманном и Красносельском районах, а также в Хамовниках и Замоскворечье. Заявки на участие в открытых аукционах принимаются до 21 октября.

Площадь трех самых компактных из предлагаемых объектов составляет менее 100 "квадратов" каждый. Помещения находятся в районах Красносельском, Хамовники и Замоскворечье. В последнем площадь еще одного лота составляет 149,5 "квадрата".

В Басманном районе площадь выставленных на торги объектов варьируется от 121,4 до 294,4 "квадрата". Они расположены в Казарменном переулке, на улицах Большой Почтовой и Фридриха Энгельса.

Более просторные помещения предприниматели могут найти в Таганском и Тверском районах. В частности, в Новоспасском переулке находится объект площадью 386,8 "квадрата", а в Тверском – два объекта суммарной площадью свыше 1,4 тысячи "квадратов". Они расположены на Страстном бульваре и Большой Грузинской улице.

Помещения в центре Москвы пользуются высоким спросом у инвесторов. Одним из наиболее удобных способов их покупки является участие в онлайн-аукционах и заключение сделки напрямую с городом, отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, за первое полугодие на торгах реализовали 106 объектов, а на один лот в среднем претендовали 7 предпринимателей.

Ранее на аукцион выставили три помещения на Дмитровском шоссе. Они расположены на первых этажах и в подвалах жилых домов. Два объекта подходят почти для любого бизнеса, а третий предназначен для оказания бытовых услуг. Площадь помещений составляет от 101,4 до 517,4 "квадрата".