Три коммерческих помещения на Дмитровском шоссе выставлены на открытые аукционы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На открытые аукционы в Москве выставлены три помещения на Дмитровском шоссе, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Дмитровское шоссе – одна из ключевых транспортных артерий Москвы. Оно связывает северные и северо-восточные районы города с ближайшим Подмосковьем – Долгопрудным, Лобней. Здесь проходят ежедневные маршруты десятков тысяч жителей столицы и области, и потому приобретение недвижимости вблизи магистрали может оказаться выгодным вложением для бизнеса", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Нежилые помещения расположены на первых этажах и в подвалах жилых зданий. Речь идет об объектах в доме 5, корпусе 1, доме 7, корпусе 2, и доме 55 на Дмитровском шоссе.

Два из них подходят почти для любого бизнеса, так как имеют свободное назначение, а третий подойдет для оказания бытовых услуг. Площадь помещений составляет от 101,4 до 517,4 квадратного метра.

Все объекты подключены к электричеству, водоснабжению и канализации. В двух из них имеется газоснабжение. Пуртов подчеркнул, что лот, чья площадь превышает 500 "квадратов", подойдет под салон красоты или спа-студию, прачечную и химчистку, а также сервисный центр.

Прием заявок на торги завершится в период с 3 по 14 октября. Аукционы пройдут с 14 по 23 октября.

Ранее на торги выставили здание со свободным функциональным назначением в районе Северном, по адресу 2-я Северная линия, дом 7. Площадь объекта составляет более тысячи квадратных метров. За счет свободного назначения оно подойдет для различных задач, например открытия офисов или сервисных центров.

