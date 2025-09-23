Здание с земельным участком выставлено на торги в Таганском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одноэтажное здание вместе с земельным участком площадью 1,3 сотки выставлено на торги в Таганском районе Москвы, сообщила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, передает портал мэра и правительства столицы.

Она отметила, что город продолжает предоставлять инвесторам возможность развивать бизнес. На аукционы выставляются объекты со свободным назначением, что дает возможность использовать их для реализации различных коммерческих проектов.

Площадь здания, выставленного на торги в Таганском районе, составляет 79,7 квадратного метра. Оно находится недалеко от Котельнической набережной и Садового кольца, по адресу улица Яузская, дом 10/2, строение 2. В помещении предприниматели могут открыть ресторан, салон красоты или представительство компании, добавила Соловьева.

Как уточнил гендиректор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов, такие лоты востребованы на рынке, поскольку инвесторы сразу получают помещение и землю. Подобные предложения актуальны для тех, кто ищет возможности для развития собственного дела и реализации новых проектов.

Прием заявок на участие в торгах завершится 30 сентября, а сам аукцион состоится 10 октября.

Ранее в Зеленограде выставили на торги крупный земельный участок, расположенный на Сосновой аллее. Его площадь составляет 15,6 тысячи "квадратов". Победитель аукциона сможет построить на этой территории объекты коммунальной инфраструктуры.