Крупный земельный участок в Зеленограде выставлен на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выставила на торги крупный земельный участок на Сосновой аллее в Зеленограде. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь участка в районе Савелки составляет 15,6 тысячи квадратных метров.

"Победитель сможет возвести на этой территории объекты коммунальной инфраструктуры. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 25 сентября, торги пройдут 7 октября", – пояснил Пуртов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства столицы.

Для участия в торгах нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на торги выставили историческое здание в Таганском районе. Объект площадью почти 80 квадратных метров расположен на Яузской улице, подать заявку на участие в аукционе можно до конца сентября.

Кроме того, на торги были выставлены два коммерческих помещения в Крылатском районе. Объекты предназначены для ведения любого бизнеса и подключены к основным коммуникациям.