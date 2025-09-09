Два коммерческих помещения в Крылатском выставлены на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два коммерческих помещения в Крылатском районе Москвы выставлены на торги. Об этом сообщает mos.ru со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, объекты предназначены для ведения любого бизнеса и подключены к основным коммуникациям, то есть электросети, водоснабжению и канализации.

Площадь помещений составляет 615,1 и 126,1 квадратного метра. Они находятся на втором этаже дома 45 по Крылатской улице и первом этаже дома 70 по Рублевскому шоссе соответственно.

Более подробная информация об объектах опубликована на инвестиционном портале Москвы. Подать заявку на участие в аукционе можно до 11 и 15 сентября.

Результаты торгов станут известны 23 и 24 сентября. Их участники должны быть зарегистрированы на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Также до 22 сентября предприниматели могут принять участие в аукционе на двухэтажное здание в Басманном районе. Объект площадью 200,5 квадратного метра находится в Сыромятническом проезде. Здание имеет свободное назначение, поэтому в нем можно открыть любой вид бизнеса.