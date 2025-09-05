Город выделил участок для строительства современного производства в Некрасовке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Город предоставил инвестору земельный участок в Некрасовке для строительства нового промышленного комплекса. Территория была выделена по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что возможность воспользоваться данной ставкой появилась у инвесторов в 2024 году. Для этого им необходимо принять участие в аукционе на право реализации МаИП.

"По итогам открытого аукциона была определена компания, которой город предоставил в аренду 0,67 гектара земли в районе Некрасовка по ставке один рубль в год. Договор заключен на пять лет – это срок, в течение которого необходимо завершить возведение объекта", – уточнил вице-мэр.

Сам участок находится рядом с Транспортной улицей на пересечении Проектируемых проездов № 83 и 4296.

"По поручению Сергея Собянина и в связи с высокой необходимостью создания промышленной инфраструктуры город проводит торги на право реализации масштабных инвестиционных проектов в различных районах столицы", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, площадь нового предприятия превысит 5,3 тысячи квадратных метров. На них будут размещены заводы по производству автомобильной, строительной и другой промышленной продукции.

Причем инвестор сможет самостоятельно определить назначение производства, ориентируясь на утвержденные виды разрешенного использования участка.

Как напомнила, в свою очередь, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, это уже второй договор аренды участка в 2025 году, заключенный по итогам торгов по МаИП.

Первый земельный участок площадью 0,86 гектара был предоставлен компании в районе Новокосино, вблизи Салтыковской улицы и Никольско-Архангельского проезда. На этой территории девелопер сможет построить промышленный парк площадью 14 тысяч "квадратов", уточнила она.

Ранее стало известно, что в рамках 47 масштабных инвестиционных проектов на западе Москвы запланировано строительство новых объектов образования и спорта. Они позволят развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места. Город предоставил инвесторам и застройщикам в аренду участки, суммарная площадь которых превышает 73 гектара.