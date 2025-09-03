Москва выделила 11 участков под масштабные инвестпроекты в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва выделила 11 земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Коммунарке. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, подобные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест.

"Город выделил 11 земельных участков площадью почти 10 гектаров для строительства многофункциональных комплексов на территории района Коммунарка Новомосковского административного округа, где формируется административно-деловой кластер", – сказал Ефимов, добавив, что всего там планируют построить почти 850 тысяч квадратных метров недвижимости.

Участки предоставлены в период с 2022 по 2025 год, а срок договоров аренды составляет пять лет. Сами комплексы смогут включать офисную недвижимость, отделения банков, кафе, магазины и другие объекты.

Как уточнила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, больше половины договоров аренды было заключено за последние полтора года.

"Только с начала 2025-го для возведения двух многофункциональных комплексов город предоставил два участка площадью около 1,3 гектара", – добавила она.

Планируется, что один из инвесторов построит многофункциональный комплекс около бульвара Мечникова. Для этого в 2025 году город предоставил 0,63 гектара.

Кроме того, в Москве выделили земельные участки для создания 17 производств строительной промышленности. Общая площадь объектов составит примерно 700 тысяч квадратных метров, а объем частных инвестиций – около 32 миллиардов рублей. На предприятиях организуют более 5,5 тысячи новых рабочих мест.

