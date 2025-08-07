Город предоставил более 40 га земли в Зеленограде для реализации МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Инвесторы реализуют 10 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в области промышленности в Зеленограде. Для этого Москва выделила земельные участки площадью 43,6 гектара, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что на них построят индустриальный парк, производственные комплексы по выпуску строительных материалов, одежды, мебели, внедорожных кемперов и другой продукции. Инвестиции в проекты составят более 23 миллиардов рублей.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года и предоставляют инвесторам возможность возводить и развивать объекты на льготных условиях.

"По поручению мэра Москвы в столице развиваются масштабные инвестиционные проекты. По ним в Зеленограде появятся 10 промышленных объектов общей площадью около 380 тысяч квадратных метров, будет создано около 2,6 тысячи новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Такие проекты помогают в развитии высокотехнологичных производств и современных инженерных решений, а также формируют дополнительные возможности для занятости населения, указал он.

Как отметила глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, в Восточной коммунальной зоне Зеленограда инвестор получил свыше 17 гектаров земли для строительства производственного комплекса, где расположатся производства фасадных материалов, архитектурного стекла и стеклопакетов, дверей, газобетонных блоков, металлоконструкций и другой продукции. Общая площадь объектов превысит 80 тысяч квадратных метров.

Также предприятие появится на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе. Для него был выделен участок площадью 1 гектар. Там будет находиться производство внедорожных кемперов. Кроме того, на участке 1,1 гектара в 707-проезде возведут комплекс для нескольких предприятий.

Тем временем технопарк с научно-производственной инфраструктурой построят на участке площадью 8,97 гектара в столичном районе Марьино по программе комплексного развития территорий (КРТ). Инвестиции в реализацию проекта составят 13,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне 505,7 миллиона рублей.

