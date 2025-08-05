Транспортную и инженерную инфраструктуру построят для пищевого кластера в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Современный промышленный кластер по производству продуктов питания строится в Краснопахорском районе ТиНАО. Для его обслуживания там появится комплекс объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Работы пройдут в рамках Адресной инвестиционной программы. Специалисты возведут около 5,5 километра дорог, обновят существующие и смонтируют новые инженерные коммуникации, а также благоустроят около 12 гектаров территории. В настоящий момент объекты находятся на стадии проектирования.

Промышленный кластер построят в рамках создания масштабных инвестиционных проектов. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, новый объект позволит предоставить мощный импульс развитию экономики столицы и сформировать свыше 13 тысяч новых рабочих мест.

Также специалисты намерены возвести локальное очистное сооружение длиной 1,6 километра, водозаборный узел и сети водоснабжения длиной 3,4 километра, канализационно-насосную станцию и очистное сооружение.

"Формирование современной дорожной сети и создание инфраструктурных объектов станут залогом успешного развития будущего кластера, обеспечив его необходимой транспортной доступностью и инженерными коммуникациями. С 2011 года в ТиНАО проложено более 400 километров автодорог", – отметил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Территория около кластера будет благоустроена и озеленена. Здесь появятся липы, клены, дубы, ивы, рябины, черемуха и декоративные кустарники.

Как добавила руководитель департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, для строительства производств в пищевом кластере город предоставил или планирует выделить около 100 гектаров земли. Там возведут единый распределительный центр готовой продукции мясокомбината, промышленные парки, агропромышленный комплекс, предприятия по изготовлению замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, переработке рыбы и морепродуктов.

Ранее стало известно, что в Зеленограде в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) будет построен производственный комплекс для компаний "Первый ДСК" и "Лайф Инжиниринг". Это третий из четырех объектов, возводимых в районе Савелки. Инвестор смог арендовать земельный участок на льготных условиях.

