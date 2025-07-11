Новые современные производства появятся на востоке Москвы в рамках МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новые современные производства построят в столичных районах Новокосино и Косино-Ухтомском в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Им предоставлено 1,86 гектара земли для возведения промышленного комплекса и предприятия по выпуску электронного оборудования. Общая площадь объектов составит 34 тысячи квадратных метров. На новых производствах будет создано около 350 рабочих мест", – подчеркнул он.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в Косино-Ухтомском районе специалисты уже проводят работы по строительству четырех производств. Ими будут три мебельных предприятия и комплекс по изготовлению элементов электронного и осветительного оборудования.

"В Косино-Ухтомском выделен один гектар для возведения предприятия по выпуску электронной аппаратуры, а также осветительного оборудования площадью 20 тысяч квадратных метров", – уточнила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Два этих участка находятся на Салтыковской улице. При этом общая площадь всех производств составит более 52 тысяч квадратных метров. Кроме того, там смогут работать около 570 человек.

Соловьева добавила, что площадь промышленного комплекса в Новокосине достигнет 14 тысяч квадратных метров. На его строительство город выделил 0,86 гектара. Там появятся несколько производств, назначение которых инвестор сможет определить, исходя из утвержденных видов разрешенного использования.

Москва заключила с инвестором договоры аренды по льготной ставке один рубль в год. Благодаря такой льготе бизнес может уменьшить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск продукции.

Ранее город определил предпринимателей, которые реализуют четыре масштабных инвестиционных проекта в трех столичных округах. Предприниматели смогут арендовать земельные участки общей площадью 2,9 гектара.

Два из них предполагаются для общественно-деловых комплексов в административно-деловом центре "Коммунарка", другие два – для возведения производственных объектов на юго-востоке и востоке Москвы.

