Определены инвесторы для реализации четырех проектов МаИП в трех округах Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Город определил предпринимателей, которые реализуют четыре масштабных инвестиционных проекта (МаИП) в трех столичных округах. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Предприниматели смогут арендовать земельные участки общей площадью 2,9 гектара. Два из них предполагаются для общественно-деловых комплексов в административно-деловом центре "Коммунарка", другие два – для возведения производственных объектов на юго-востоке и востоке Москвы.

Всего инвесторы должны будут построить около 106 тысяч квадратных метров недвижимости.

"В Восточном и Юго-Восточном административных округах уже введены в эксплуатацию два промышленных предприятия: объект пищевой сферы площадью более 300 квадратных метров, на котором создано 20 новых рабочих мест, а также предприятие строительной отрасли площадью свыше 3,5 тысячи квадратных метров, обеспечившее рабочие места для 85 специалистов", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ближайшие годы там также обустроят еще 16 современных производственных комплексов. Их общая площадь окажется более 460 тысяч квадратных метров.

По словам главы столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, торги на право реализации МаИП проводят с прошлого года. Благодаря этому удается увеличить круг потенциальных инвесторов и сократить сроки реализации проектов. Победители торгов получают подготовленные участки.

Таким образом, в Коммунарке построят около 20 тысяч "квадратов" промышленной недвижимости и свыше 86 тысяч торгово-офисных помещений.

Ранее столица выделила инвестору земельный участок для возведения нового промышленного комплекса в рамках реализации МаИП по льготной ставке один рубль в год. Площадь участка составляет 0,86 гектара. Примерный размер инвестиций оценивается в 1,89 миллиарда рублей. После ввода в эксплуатацию на предприятии появится 200 рабочих мест.

