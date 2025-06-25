Участки бывшей промзоны Люблино будут реорганизованы по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На юго-востоке Москвы реорганизуют участки бывшей промзоны Люблино. Работы будут проводиться в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о территории общей площадью 28,37 гектара, расположенной на Люблинской улице и в Егорьевском проезде. В шаговой доступности от площадки находится станция МЦД-2 Депо.

На месте бывшей промзоны планируется построить современный квартал для жизни, отдыха и работы. Кроме жилой недвижимости и социальных объектов, здесь построят общественно-деловые здания.

"Вложения в развитие площадки оцениваются в 91,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка 205,5 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта планируется создать 4,2 тысячи рабочих мест", – подчеркнул Ефимов.

На первых этажах жилых домов планируют разместить службы бытового сервиса и магазины. Также в жилом квартале появятся два центра общественно-делового назначения, многофункциональный деловой центр с торговой галереей, физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовая арена, а также здания для организаций коммунального хозяйства.

"Всего здесь появится около 170 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов", – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что по программе КРТ планируется реорганизовать участок в Южнопортовом районе города. Новое пространство разместится на Волгоградском проспекте – здесь могут возвести объекты для бизнеса. В результате в районе создадут почти 5 тысяч рабочих мест.

