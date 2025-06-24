Общественно-деловое пространство возведут в Южнопортовом районе по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Южнопортовом районе Москвы реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как пояснил вице-мэр, пространство появится на Волгоградском проспекте. На участке площадью 14,38 гектара планируется возвести объекты для бизнеса.

"Это будет удобно для жителей новостроек, расположенных поблизости от реорганизуемой площадки. В результате реализации проекта в районе создадут почти пять тысяч рабочих мест", – отметил Ефимов.

Площадка находится в шаговой доступности от станций "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро и Угрешская Московского центрального кольца (МЦК). Рядом расположены крупные столичные автомагистрали.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что проектом предусмотрено строительство офисно-административных зданий и торгово-выставочного комплекса.

"На площадке планируется возвести современный павильон для проведения ярмарок. Вся территория будет озеленена, благоустроена и обеспечена удобной улично-дорожной сетью", – подчеркнул Овчинский.

Ранее инвестор начал подготовку к строительству нового бизнес-центра у станции метро "Полежаевская" по проекту КРТ. Речь идет о территории общей площадью 1,6 гектара на месте бывшей промзоны.

По проекту возведут современное общественно-деловое пространство на 400 рабочих мест. Работы планируется завершить в 2028 году.