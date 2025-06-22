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22 июня, 12:41

Город

Новые технопарки и исследовательские центры появятся в "Сколково" до 2030 года

Фото: Агентство "Москва"/"Кузьмичёнок Василий

До 2030 года на территории "Сколково" построят новые технопарки, а также исследовательские и образовательные центры, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Уже сейчас в активной фазе проектирования и строительства находится ряд объектов инновационной инфраструктуры: R&D-центры, лаборатории, технопарки, суммарная площадь которых превышает 1,1 миллиона квадратных метра", – говорится в сообщении.

К концу текущего года будет завершено строительство офисно-лабораторного комплекса. Помимо этого, на 2028 год запланировано открытие центра разработки и испытаний электротехнического оборудования.

Также на территории планируется запустить маршруты общественного транспорта, обустроить удобную среду для пешеходов и оборудовать пространство для отдыха и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами появится в Новомосковском административном округе в рамках программы комплексного развития территорий. Участок располагается на Десантной улице около станции Аэрофлот Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и Боровского шоссе. На территории планируется возвести технопарки, офисные и торговые центры с кафе, ресторанами и магазинами.

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