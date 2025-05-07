В 6 районах ЮАО проведут редевелопмент бывших промзон по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Южном административном округе (ЮАО) по программе комплексного развития территорий (КРТ) проведут редевелопмент бывших промзон в шести районах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что в рамках программы редевелопмента будет преобразовано 115 гектаров промышленных территорий. В перечень включены пять промзон – Павелецкая, Варшавское Шоссе, Донские улицы, Коломенское и Котляково.

На этих площадках планируется создать современные жилые кварталы и наиболее востребованные объекты общественно-делового назначения. Общий объем инвестиций в проекты превысит 921 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект достигнет более 106,1 миллиарда рублей. Кроме того, в округе будет создано свыше 51,1 тысячи рабочих мест, сказал он.

Преобразование коснется шести районов – Даниловского, Донского, Нагатино-Садовников, Нагорного, Чертанова Южного и Царицына, где сейчас расположены устаревшие склады и административные здания.

"На некогда депрессивных участках построят жилые и общественно-деловые объекты, среди которых школы и детские сады для 5,2 тысячи учащихся и воспитанников, а также три физкультурно-оздоровительных центра. На всех территориях проведут работы по благоустройству и организуют удобную улично-дорожную сеть", – добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает создание современных многофункциональных кварталов на месте бывших промзон и невостребованных территорий. На сегодня в Москве реализуется 302 проекта КРТ, охватывающих 4,2 тысячи гектаров. Работа ведется в соответствии с поручениями Сергея Собянина.

Ранее Собянин подписал постановление, в котором представлен проект планировки части промзоны № 23 Серп и Молот в рамках программы комплексного развития территорий. Участок площадью 1,7 гектара расположен в Нижегородском районе неподалеку от пересечения Перовского проезда и Подъемной улицы.

На данной территории будут возведены общественно-деловые объекты площадью в 61 тысячу квадратных метров, в том числе магазины, кафе и гараж. Также планируется благоустроить и озеленить часть промзоны Серп и Молот.