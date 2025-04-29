Сергей Собянин утвердил проект планировки части промзоны Серп и Молот

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление, в котором представлен проект планировки части промзоны № 23 Серп и Молот в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.

Участок площадью 1,7 гектара находится в Нижегородском районе неподалеку от пересечения Перовского проезда и Подъемной улицы. Согласно утвержденному проекту, на данной территории будут возведены общественно-деловые объекты площадью в 61 тысячу квадратных метров, в том числе магазины, кафе и гараж.

Также планируется благоустроить и озеленить часть промзоны Серп и Молот. Там появится более 1,4 тысячи рабочих мест.

Кроме того, мэр утвердил проект планировки части бывшей производственной зоны № 30 Коломенское на юге Москвы. Площадь территории составляет 115,5 гектара. Она располагается в районах Москворечье-Сабурово, Царицыно и Нагорном, рядом с музеем-заповедником "Коломенское".

В рамках проекта там построят более 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости, включая современный жилой квартал, социальную и общественно-деловую инфраструктуру. Также будет возведена школа на 1 350 учеников, детские сады на 1 050 воспитанников, поликлиника, центры со спортивными комплексами и подземными гаражами, а также технопарк.

