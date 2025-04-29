Собянин утвердил проект планировки части промзоны Коломенское на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект планировки части бывшей производственной зоны № 30 Коломенское на юге Москвы. Он подписал соответствующее постановление, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадь территории составляет 115,5 гектара. Она располагается в районах Москворечье-Сабурово, Царицыно и Нагорном, рядом с музеем-заповедником "Коломенское". В настоящее время там находятся устаревшие объекты промышленного, коммунального, складского и другого назначения.

Согласно проекту, на бывшей промзоне возведут более 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в число которых войдут современный жилой квартал, социальная и общественно-деловая инфраструктура, включая школу на 1 350 учеников, детские сады на 1 050 воспитанников, поликлинику, центры со спортивными комплексами и подземными гаражами, а также технопарк.

Специалисты реконструируют около 4,5 километра улично-дорожной сети, построят боковые проезды вдоль Котляковской улицы и Проектируемого проезда № 1250, сделают парковку и остановки общественного транспорта.

Кроме того, в рамках проекта будет проведено благоустройство территории площадью свыше 8,5 гектара. Рядом со школой появится стадион. Вместе с тем специалисты установят защитные экраны протяженностью 960 метров для снижения шума вдоль путей Павелецкого направления МЖД, а также выполнят работы по инженерному обеспечению территории, в ходе которых построят пять распределительных трансформаторных подстанций.

Благодаря проекту на юге Москвы появятся комфортные условия для проживания более 22 тысяч человек и свыше 15 тысяч рабочих мест.

Ранее стало известно, что на участке улицы Маршала Прошлякова в Москве проведут редевелопмент по программе комплексного развития территорий. После проведенных работ там появятся образовательный и спортивный комплексы. Также на данном участке планируется сформировать более 11,7 тысячи рабочих мест.

