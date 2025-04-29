Собянин принял решение о комплексном развитии территории на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии трех участков нежилой застройки, площадь которых составляет 8,77 гектара, в районе Ново-Переделкино на западе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Территория находится рядом со станцией "Боровское шоссе" Солнцевской линии метро на пересечении одноименной магистрали с Приречной улицей. В настоящее время там располагаются устаревшие объекты.

Градостроительный потенциал участка оценивается в 138,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Как указывается, благодаря этому можно будет построить современный жилой квартал и общественно-деловые объекты. Также на этом участке специалисты проведут благоустройство и организацию улично-дорожной сети.

Правительство Москвы уже одобрило 116 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет около 1,4 тысячи гектаров. Там планируется построить почти 28,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате в Москве появится еще более 335 тысяч рабочих мест.

Кроме того, в Москве по программе комплексного развития территорий реорганизуют бывшие промзоны общей площадью более 920 гектаров. На этих территориях, расположенных в 10 административных округах города, создадут многофункциональные пространства с общественно-деловой застройкой, высокотехнологичными производствами и жильем.

Участки находятся в 46 районах столицы и расположены у главных транспортных узлов – станций метрополитена, МЦД, МЦК и основных московских магистралей.

