Три дома для целей реновации появятся в Научном проезде по проекту КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три жилых дома для целей программы реновации появятся в Научном проезде по проекту комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На участке в районе Черемушки построят жилой квартал для целей программы реновации. Там возведут три многоквартирных дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, а также административное здание для коммунальных служб города", – уточнил он.

Соответствующий проект планировки территории площадью 6,6 гектара уже утвержден. Всего там возведут 173,9 тысячи квадратных метров недвижимости. Также в результате работ будет создано более 330 рабочих мест.

Новостройки появятся в районе с хорошей транспортной доступностью – рядом находятся станции метро "Калужская" Калужско-Рижской линии, "Воронцовская" и "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Помимо строительства объектов недвижимости, планируется обеспечить квартал удобной улично-дорожной сетью. Здесь построят две новые улицы местного значения и проведут реконструкцию участков Научного проезда с обустройством тротуаров", – сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В частности, отметил он, там проведут работы по благоустройству и озеленению. Площадь составит почти один гектар. Новое жилье возводится не только на месте расселенных по реновации домов, но и в рамках КРТ. Проект, в частности, позволит обеспечить новостройками около 3 500 москвичей, заявил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Общая площадь квартир в новостройках для программы реновации составит ориентировочно 105,2 тысячи квадратных метров", – добавил он.

Первые этажи новостроек будут нежилыми – там возведут социально-бытовые объекты, включая аптеки, досуговые и обучающие центры для детей, частные клиники и другие предприятия. В подъездах смонтируют лифты, сделают комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

Ранее столичные власти утвердили проект реорганизации нежилой застройки в Южнопортовом районе на юго-востоке Москвы. Там в рамках программы реновации возведут 16 тысяч квадратных метров недвижимости.

Сергей Собянин рассказывал, что в столице уже реализуются 115 проектов КРТ, чья площадь достигает около 1 400 гектаров. В итоге горожане получат свыше 28 миллионов квадратных метров недвижимости.

