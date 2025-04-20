Более 3 тыс семей переехали в новостройки по программе реновации в СЗАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Северо-Западном административном округе Москвы по программе реновации в новые квартиры переехали более трех тысяч семей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы, ссылаясь на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

По словам вице-мэра, с начала реализации программы в СЗАО под заселение передали 18 новостроек.

"Так, в районе Хорошёво-Мнёвники в новостройки переехали 987 семей, в Северном Тушине – 896, 503 семьи – в районе Щукино. Еще суммарно 786 семей переехали в районах Митино, Покровское-Стрешнево и Южное Тушино. Всего по программе реновации на северо-западе столицы новые квартиры получат 86,7 тысячи москвичей", – сказал Ефимов.

Горожане переезжают в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, также им помогает суперсервис "Переезд по программе реновации" с услугой "Помощь в переезде". Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в СЗАО данной услугой воспользовались почти две тысячи семей.

"В районе Хорошёво-Мнёвники 600 семей заказали перевозку вещей из старой квартиры в новую, а в Северном Тушине – 510, в районе Щукино – 283 семьи. Еще суммарно 593 семьи воспользовались этой услугой в районах Митино, Покровское-Стрешнево и Южное Тушино", – добавил Овчинский.

В столичном департаменте информационных технологий пояснили, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что в марте в Москве по программе реновации завершили строительство еще семи жилых комплексов (ЖК). Три дома появились в Восточном административном округе – два дома на улице Черное Озеро и еще один на Никитской улице. По одной новостройке возведено в САО, ЮЗАО, ЮАО и ТиНАО.

В подъездах установлены лифты, оборудованы комнаты консьержей и помещения для хранения велосипедов и колясок. Первые этажи станут нежилыми.