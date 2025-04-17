Строительство 7 домов по программе реновации завершено в Москве в марте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В марте в Москве по программе реновации завершили строительство еще семи жилых комплексов (ЖК). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В пяти округах столицы в марте этого года возвели семь новостроек общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров", – отметил заместитель мэра.

Три дома появились в Восточном административном округе (ВАО) – два дома на улице Черное Озеро и еще один на Никитской улице. По одной новостройке возведено в САО, ЮЗАО, ЮАО и ТиНАО, отметил Ефимов.

"Новые жилые комплексы рассчитаны более чем на 1,5 тысячи квартир с уже готовой улучшенной отделкой", – указал он.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что ЖК появились в шести районах Москвы – два дома в Косино-Ухтомском, в которых предусмотрено 173 квартиры, а также по одному дому в Западном Дегунине, Котловке, Царицыне, Измайлове и Троицке.

"В этих жилых комплексах свыше 1,2 тысячи квартир", – сказал Овчинский.

В подъездах новых ЖК установлены лифты, оборудованы комнаты консьержей и помещения для хранения велосипедов и колясок. Первые этажи станут нежилыми, позже там появятся объекты социально-бытового назначения.

Придомовая территория комплексно благоустроена – там разместили детские и спортивные площадки, а также места для тихого отдыха со скамейками. Для безопасности жителей домов установлено наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

Весь строительный цикл домов, возводимых в Москве по реновации, контролируется специалистами Мосгосстройнадзора, объяснил председатель ведомства Антон Слободчиков. По его словам, комитет уже оформил заключения о соответствии построек проектной документации.

"В рамках контрольно-надзорных мероприятий инспекторы суммарно провели более 80 выездных проверок. Специалисты подведомственного Центра экспертиз осуществляли инструментальный контроль, в том числе отделочных работ по стандартам, утвержденным правительством Москвы. Это гарантирует качество и безопасность новостроек при их дальнейшей эксплуатации", – сказал он.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы на месте уже расселенных домов возводятся 32 ЖК. Общая площадь квартир в них составит 529 тысяч квадратных метров, что позволит переселить ориентировочно 19 тысяч москвичей. Ожидается, что время эксплуатации новых домов составит 100 и более лет.

