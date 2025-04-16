Около 7,6 тыс москвичей заключили договоры на жилье по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 7,6 тысячи жителей Москвы заключили договоры на квартиры в новостройках по программе реновации с января по март 2025 года. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Активнее всего договоры на жилье в новостройках в первом квартале этого года заключали москвичи на востоке города. Там за три месяца правообладателями стали свыше 2,7 тысячи человек. На севере ключи от комфортных квартир получили почти 1,5 тысячи человек, а на юго-востоке – более 1,1 тысячи", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

По словам Гамана, на всех этапах горожан консультируют сотрудники центров информирования.

В январе договоры заключили около 1,9 тысячи москвичей, в феврале – 2,7 тысячи, а в марте – почти 3 тысячи человек. Они получили квартиры с улучшенной отделкой, сантехникой и осветительными приборами.

На первых этажах новых домов сделаны комнаты для консьержей, колясочные, а также помещения, в которых заработают магазины, предприятия сферы услуг и объекты соцназначения. Территории вокруг новостроек благоустроили, там установили детские и спортивные площадки.

Ранее в столице согласовали проект новостройки на Стартовой улице в Лосиноостровском районе. Здание появится на месте расселенного дома и будет рассчитано на 134 квартиры. На первом этаже новостройки будут находиться колясочная, комната консьержа и помещения административного назначения, а также центр информирования по переселению в рамках программы реновации.

