Жилой дом по программе реновации появится в районе Люблино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройка по программе реновации появится в столичном районе Люблино. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

"Новостройка появится в районе с развитой социальной инфраструктурой со множеством образовательных учреждений в пешей доступности", – указала она.

Объект планируется возвести на Ставропольской улице на юго-востоке Москвы. Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка площадью почти один гектар для возведения жилого дома. Общая площадь новостройки оценивается примерно в 72 тысячи "квадратов". Подчеркивается, что будущий жилой дом будет вписан в окружающую среду.



Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство другой новостройки на Авиационной улице в столичном районе Щукино. Жилой дом будет представлять собой два корпуса, соединенных подземным паркингом. Общая площадь жилых помещений будет близка к 21 тысяче квадратных метров.