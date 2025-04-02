Более 50 новостроек передали под заселение по реновации на севере Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На севере Москвы под заселение по программе реновации передали более 50 новых домов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что переселение по реновации в САО началось в 2018 году, когда под заселение передали новостройки на Бескудниковском бульваре. На данный момент число таких новостроек достигло 51. Общая площадь квартир в них превышает 600 тысяч квадратных метров.

Свыше 22 тысяч горожан переселяются или уже переехали в новое жилье в САО. Квартиры с улучшенной готовой отделкой получат порядка 109 тысяч жителей округа, отметил Ефимов.

Переданные под заселение здания находятся в восьми районах округа. В общей сложности в них предусмотрено более 11 тысяч квартир, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"15 новостроек передали под заселение в Головинском районе, столько же – в Бескудниковском, еще шесть – в Дмитровском районе", – указал он.

В подъездах новых домов оборудованы помещения для консьержей, колясочные и лифты. На придомовой территории смонтировали освещение и видеонаблюдение, сделали спортивные площадки.

На юго-востоке Москвы с декабря по февраль договоры на жилье по реновации заключили около 1,2 тысячи человек из 40 домов. В результате жители восьми районов ЮВАО переедут в новостройки. При этом большинство готовящихся к переселению москвичей проживают в Люблине, рассказывал ранее руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.