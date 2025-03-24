Около 11,5 тыс семей в ВАО переехали в новостройки по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 11 500 семей переехали в новые квартиры по программе реновации на востоке Москвы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Семь лет назад первые семьи Восточного административного округа начали переселение в новые квартиры по программе реновации", – напомнил Ефимов.

В Северном Измайлове новое жилье получили свыше 2 700 семей, в Измайлове – еще 2 300, а в Перове – 1 400 семей. Для комфортного переезда в современные квартиры горожане могут воспользоваться бесплатной услугой по перевозке вещей.

Получить помощь грузчиков можно через портал mos.ru – для этого нужно зайти в суперсервис "Переезд по программе реновации", затем выбрать "Помощь в переезде" или обратиться в центры информирования по переселению.

"Из примерно 11 500 переехавших семей 8 500 воспользовались помощью города при переезде", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Этой услугой воспользовались свыше 2 000 семей в Северном Измайлове, 1 700 – в Измайлове и больше 1 000 – в Перове.

Ранее стало известно, что в рамках проектов комплексного развития территорий в семи округах Москвы возведут жилье и социальные объекты. Проекты планировки территорий для 13 площадок были одобрены еще в 2024 году. В результате вместо промзон и устаревших объектов возведут благоустроенные жилые районы, деловые и промышленные комплексы.

