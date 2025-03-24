Собянин: на северо-западе Москвы строится 15 образовательных учреждений

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сразу 15 образовательных учреждений возводятся на северо-западе Москвы, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, на Волоколамском шоссе, в районе Покровское-Стрешнево, строятся пять объектов. Среди них – новый корпус известной Курчатовской школы.

Кроме универсальных и специализированных классов, там запроектированы инженерные и академические лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естественных наук. Особенностью здания станет амфитеатр, в который можно будет попасть с разных этажей.

В Куркине возводятся два учебных корпуса – на Соколово-Мещерской и Юровской улицах, продолжил градоначальник. В Митине строится детский сад на 235 мест, в Щукине – учебный комплекс для школьников и малышей. Также к вводу в эксплуатацию готовится школа на улице Шеногина в Хорошёво-Мнёвниках.

Помимо учебных заведений, на северо-западе города строятся жилые комплексы по программе реновации. Уже введены 19 новостроек, из которых 18 переданы под заселение. На стадии строительства и проектирования находятся 36 комплексов. В общей сложности новое жилье в округе получат 86,8 тысячи человек, добавил Собянин.

В столице также проводится комплексная модернизация школы в Бибиреве. Она позволит создать новую образовательную среду для учащихся, отмечал мэр.

В ходе работ специалисты обновят фасад, кровлю, инженерные системы, дверные и оконные блоки, а также установят новую мебель и оборудование. Завершить модернизацию учреждения планируется до начала нового учебного года.