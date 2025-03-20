20 марта, 12:45Новости
Сергей Собянин: в этом году в Москве будет модернизировано около 50 зданий школ
В Москве в 2025 году обновят 50 школ. Об этом сообщил Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства Москвы.
Более 35 тысяч детей будут учиться в комфортных и высокотехнологичных классах. Первые четыре здания, отремонтированные по городской программе, уже открыли. Как отметил Собянин, проект "Моя школа" – масштабная инициатива, в рамках которой ежегодно модернизируют до 100 учебных корпусов.
Параллельно в столице строят новые школы. В ближайшие пять лет передовые учебные заведения появятся в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах.
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