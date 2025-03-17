Рособрнадзор планирует привлекать детских омбудсменов во время проведения ЕГЭ

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Рособрнадзор планирует привлекать детских омбудсменов для контроля за проведением ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время совещания с руководителями региональных органов управления образованием глава службы Анзор Музаев заявил о необходимости участия представителей родительских комитетов и уполномоченных по правам ребенка в мониторинге проведения экзаменов.

Кроме того, Музаев подчеркнул важность активного сотрудничества с местными органами правопорядка и энергетическими компаниями для предотвращения возможных инцидентов во время экзаменов.

Досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта, вместе с резервными днями он продлится до 21 апреля. Основной период ЕГЭ пройдет 23 мая, 3 и 4 июля будут днями пересдач.

При этом обществознание вновь заняло лидирующую позицию в рейтинге популярных предметов ЕГЭ по выбору. По информации Музаева, эту дисциплину для сдачи выбрали свыше 300 тысяч человек, то есть 42% выпускников. Второе место заняла информатика – ее планируют сдавать 21% участников ЕГЭ, на третьем месте разместилась биология – 19,8%.

Глава Рособрнадзора также уточнил, что в феврале на сдачу ЕГЭ зарегистрировались свыше 716 тысяч человек. Из них более 641 тысячи – это выпускники текущего года.