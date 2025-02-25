Обществознание вновь стало самым популярным предметом ЕГЭ по выбору

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Обществознание вновь заняло лидирующую позицию в рейтинге популярных предметов ЕГЭ по выбору. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, которого цитирует ТАСС.

Обществознание выбрали свыше 300 тысяч человек, то есть 42%, указал он. Второе место заняла информатика – ее планируют сдавать 21% участников, на третьем месте разместилась биология – 19,8%.

На данный момент уже свыше 716 тысяч человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в этом году, добавил Музаев. Из них более 641 тысячи – это выпускники текущего года. Сбор заявлений на экзамен завершился 1 февраля, уточнил глава Рособрнадзора.

По его словам, экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 иностранных государствах. Для этого будет задействовано около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов.

Вместе с тем еще свыше 2,6 тысячи школьников из новых регионов России также планируют сдавать ЕГЭ в 2025 году, подчеркнул Музаев.

"Мы это проходили в Крыму, дальше будет больше", – привело его слова агентство РИА Новости.

Руководитель Рособрнадзора рассказал, что в ДНР планируется открытие 17 пунктов проведения экзаменов, в ЛНР – 30, в Херсонской области – 1 и в Запорожской области – 4.

Помимо этого, Музаев напомнил, что в 2025 году для выпускников из воссоединенных регионов и учеников приграничных образовательных учреждений продолжат действовать особые правила сдачи ГИА в соответствии с перечнем, который будет утвержден Минпросвещения России.

Для этих школьников ГИА может проходить в формах ЕГЭ/ОГЭ, ГВЭ (государственный выпускной экзамен) или в виде промежуточной аттестации.

Между тем Рособрнадзор разработал детальную инструкцию для лиц, которые осуществляют допуск участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов (ППЭ). Еще ведомство решило ввести рекомендации по настройке металлоискателей и рамок, а также проработать форму акта об удалении участников из ППЭ.

Более того, в досрочный период сдачи ЕГЭ может начать работать чат-бот для сообщений о нарушениях прав учеников.

Досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта, вместе с резервными днями он продлится до 21 апреля. Основной период ЕГЭ пройдет 23 мая, 3 и 4 июля будут днями пересдач.

