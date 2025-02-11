Музаев анонсировал запуск чат-бота для информации о нарушении прав учеников во время ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чат-бот для сообщений о нарушениях прав учеников может начать работать в досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС.

По словам главы ведомства, система этого бота является довольно простой. С ее помощью сами участники экзамена и их родители смогут больше не искать "правды в соцсетях".

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор намерен организовать присутствие родительских сообществ при допуске участников к ЕГЭ и их проходе через металлодетектор.

Кроме того, Музаев предложил представителям корпуса депутатов, имеющим необходимую квалификацию, войти в состав научно-методических советов, которые ежегодно утверждают проекты материалов ЕГЭ и ОГЭ.

Глава министерства также указывал, что в рамках ЕГЭ должны быть отражены творчество и достижения выпускников. По его мнению, эти аспекты должны учитываться при приеме в вузы. Он подчеркнул, что ведомство намерено работать в данном направлении совместно с Минобрнауки и Минпросвещения.

